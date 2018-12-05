Вашингтон, 5 декабря, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россия создала внушительные военные группировки в Калининградской области и в Крыму, вооруженные силы Североатлантического альянса и США способны преодолеть щит из российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, заявил командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В статье издания Business Insider американский военачальник утверждает, что силы НАТО уже способны преодолеть российскую систему защиты стратегически важных районов страны.

По его словам, американские авианесущие соединения и сухопутные силы на сегодняшний день имеют возможность преодоления сопротивления в особо защищенных точках территории противника. Льюис добавил, что указанный метод действия основан на «комплексном манёвре».

«Мы умеем быть тихими, когда не нужно шуметь, и можем быть громкими, когда это потребуется», — подчеркнул адмирал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что, в случае попытки потенциального противника посягнуть на Крым, группировка российских войск, развёрнутая на полуострове, не оставит ему ни единого шанса.

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