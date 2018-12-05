Вашингтон, 5 декабря, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы либо заключить с Китаем справедливое соглашение, либо остаться без торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

White House Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Мы или заключим с Китаем НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ или никакого соглашения не заключим вообще — на такой позиции мы ведем переговоры о пошлинах против китайских товаров, поставляющихся в США. Вообще, я уверен, мы обязательно заключим соглашение — не сейчас, так в будущем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что он является «человеком-тарифом», и выразил готовность ввести новые пошлины против Китая. По его словам, переговоры по торговому соглашению уже начались.