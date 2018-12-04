Вашингтон, 5 декабря, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Тактики «усугубления последствий» будет придерживаться Вашингтон в связи с арестом украинских моряков, сообщил пресс-служба госдепа США.

Карикатура советского журнала «Крокодил». 1977

Комментируя решение Вашингтона в связи с тем, что в России после провокации в Керченском проливе находятся под арестом моряки ВМС Украины, представитель госдепа выдвинул Москве ультиматум: освободить или будет хуже.

«Пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия», — говорится в заявлении.

В «ультиматуме» заявлено, что если арестованных не освободят, то «боль будет только сильнее со временем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия должна срочно освободить украинских моряков. Иначе Вашингтон и его приспешники дадут Москве «коллективный ответ, демонстрирующий, что поведение России недопустимо».