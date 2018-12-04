Москва, 5 декабря, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Два международных аэропорта Москвы будут названы в честь великих соотечественников — Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Васильевича Ломоносова, сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

Andrey Belenko Аэропорт «Домодедово»

Так, аэропорт «Шереметьево» по результатам голосования будет назван в честь Александра Пушкина: этот вариант поддержали 39%, или 40 091 человек. Аэропорту «Домодедово» будет присвоено имя Михаила Ломоносова — 71% (188 772 голосов).

Обретают имена и другие аэропорты. В частности, в Астрахани аэропорт назовут в честь художника Бориса Кустодиева, в Волгограде — в честь Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Аэропорт Минвод будет носить имя Михаила Лермонтова, а воздушная гавань Магадана — Михаила Лермантова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имена будут присвоены 47 российским аэропортам. Голосование началось 11 октября и завершилось 1 декабря. Инициатором выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.