Нью-Йорк, США, 5 декабря, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закончил торги в «красной зоне» — все основные индексы Уолл-стрит упали более чем на 2%, 4 декабря передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайская схватка

К концу дня индекс Dow Jones упал на 590,02 пункта (2,28%), до 25 236,41 пункта, индекс S&P 500 упал на 62,05 пункта (2,22%), до 2728,32 пункта, индекс Nasdaq упал на 195,46 пункта (2,63%), до 7246,06 пункта.

«Пессимизм» рынка вызвали противоречивые заявления из Китая и США о возможном возобновлении торговой войны — всего через день после переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина и объявления «перемирия» на 90 дней.

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