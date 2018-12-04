Пекин, 4 декабря, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В 2018 году Китай сохранит статус крупнейшего потребителя продовольствия из России, увеличив объем закупок по сравнению с прошлым годом, в котором продовольственный импорт превысил миллиард долларов, сообщает 4 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление генерального директора российского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько.

Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

Эксперт указывает, что основными статьями экспорта в Китай для России остаются рыба и морепродукты, а вот объемы поставки на китайский рынок зерна, по его словам, остаются скромными.

В свою очередь, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предложил импортерам из КНР много товарных позиций, наиболее перспективной из которых назвал пшеницу.

Глава Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин заявил о способности России поставить в Китай до 200−300 тыс. тонн свинины, а также мяса птицы и субпродуктов. При этом он особо указал на отсутствие для этого объективных препятствий, тем более, что у КНР имеются сложности с американскими поставщиками.

Подводя своеобразный итог, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев повысил прогноз по экспорту сельхозпродукции из Российской Федерации с 24,2 до 26 млрд долларов.