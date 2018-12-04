Минск, 4 декабря, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Предвыборное военное положение является негативным фактором для Минского процесса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом журналистам заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, — негативный фактор для Минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию», — заявил Грызлов.

Удивление политика вызвало то, что ряд представителей ОБСЕ в рабочих подгруппах, отступив от своей роли посредника, пытались выйти за рамки предоставленного им мандата, предлагая к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта.

Ранее власти Украины ввели военное положение в десяти регионах республики.