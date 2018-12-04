Вашингтон, 4 декабря, 2018, 19:20 — ИА Регнум. 3 декабря The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой дал краткий анализ имеющихся и намеченных проектов строительства заводов по сжижению природного газа.

Roy Luck СПГ-завод Sabine Pass

По состоянию на начало декабря в США работают уже три СПГ-завода: Sabina Pass в штате Луизиана компании Cheniere Energy, Cover Point в штате Мэриленд компании Dominion Energy и открытый в ноябре 2018 года завод Corpus Christi Liquefaction в штате Техас — новый проект Cheniere Energy.

Еще по трем проекта инвестиционные решения приняты, идет строительство, в ближайшие полтора года все заводы должны быть приняты в эксплуатацию. В Луизиане начнут работу Cameron LNG и Tellurian, в Техасе — Freeport LNG. С учетом того, что в ближайшее время закончится монтаж пятой производственной линии на Sabina Pass и второй линии на Corpus Christi, к концу 2020 года на территории США будет производиться до 57 млн тонн СПГ, что выведет Штаты на второе место в мире по этому показателю.

В 2019 году должна быть внесена окончательная ясность по инвестиционным решениям еще для 13 СПГ-проектов, но сомнений в том, что эти проекты не будут остановлены, становится всё больше. Практически все проекты разрабатывались с учетом роста импорта СПГ в Китай, но в результате начатой президентом США «войны пошлин» против Китая и зеркальных мер КНР по отношению к американским товарам, поставки СПГ, произведенного в США, в Китай полностью прекращены.

Но и тех проектов, в реализации которых сомнений нет, вполне достаточно для того, чтобы Штаты стали одним из самых значимых игроков на мировом рынке СПГ.