Москва, 4 декабря, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Причинами смерти игрока молодёжного состава футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина стали инсульт и переохлаждение. Об этом 4 декабря сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Установлено, что 30 ноября молодой человек уехал из дома на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и остался там на ночь, а затем перестал выходить на связь. Последним его видел друг, с которым они вместе ехали в такси и распивали алкогольные напитки.

Как передавало ИА REGNUM , 2 декабря тело 18-летнего Алексея Ломакина было найдено на улице Борисовские пруды в Москве. Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.

Ломакин пришёл в академию «Локомотива» в 2007 году. Игрок провёл три матча за молодёжный состав «Локомотива» в молодёжном первенстве России.

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