Симферополь, 4 декабря, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Капитан захваченного украинскими пограничниками крымского сейнера «Норд» находится на территории российского посольства в Киеве. Об этом 4 декабря журналистам сообщила сенатор Ольга Тимофеева.

Dpsu.gov.ua Судно «Норд»

«Владимир Горбенко сейчас находится на территории российского посольства. Пока стороны договариваются, было принято решение, что он будет в посольстве, чтобы избежать возможного давления со стороны Украины», — отметила Тимофеева.

По её словам, сейчас представители РФ и Украины ведут переговоры об обмене капитана «Норда» на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские пограничники незаконно захватили, а затем арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. 30 октября семерых моряков обменяли на экипажи украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных российскими пограничниками за браконьерство. Несмотря на то, что с Владимира Горбенко были сняты административные ограничения, он до сих не может покинуть Украину из-за уголовного дела, которое возбудили против него правоохранители.