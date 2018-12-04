Екатеринбург, 4 декабря, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В частном детском саду Екатеринбурга умер ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении СКР.

Images by John «K» Траурная свеча

Трагедия произошла в детсаду на территории Орджоникидзевского района города сегодня, 4 декабря. Известно, что внешних факторов, которые бы способствовали произошедшему, не установлено. Причину смерти ребёнка выясняют судмедэксперты.

По факту ЧП начата доследственная проверка.