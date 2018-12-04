Ереван, 4 декабря, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении приступил к расследованию обстоятельств крушения военного самолёта Су-25. Об этом сообщила начальник отдела информации и по связям с общественностью ведомства Наира Арутюнян, передает 4 декабря RT.

Tyndall.af.mil Обломки самолёта

Пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян написал в своем Facebook, что обломки самолета обнаружены в горах в Мараликском районе. Оба пилота погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовик Су-25 вооружённых сил Армении отправился в учебный полет 4 декабря в 10:06 по местному времени (9:06 мск) из аэропорта «Гюмри». Через 14 минут связь с самолетом пропала.