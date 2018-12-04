Москва, 4 декабря, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Новые «пивные регламенты» продвигали представители западных компаний, у которых падают объемы продаж и которые хотят продавать в качестве «пива» напитки, которые пивом не являются, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 декабря, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя сообщения о предстоящих изменениях в правилах производства пива.

Цитата из х/ф «Не может быть». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Вывеска пивного бара

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в России могут измениться требования к качеству пива. Соответствующие изменения в технические регламенты безопасности алкогольной продукции утвердила коллегия Евразийской экономической комиссии.

В частности, новый регламент предполагает, что заменять зерном и сахаросодержащими продуктами можно будет не до 20% солода, как сейчас, а до 50%. Кроме того, допустимая масса сахаросодержащих продуктов вырастет с 2 до 5%.

«Я против таких изменений. «Пивом» должен называться классический напиток, у которого есть вкус, запах, градус и пена. Если хотя бы одного компонента не хватает — это уже не пиво. Не существует никакого «безалкогольного пива». Я ничего не имею против таких напитков, просто не надо называть их этим словом.

Западным компаниям нужны новинки, и они занимаются «творчеством». Именно представители западных компаний продвигали эти поправки в регламенты. Они контролируют 70% рынка, но объемы производства у них падают. Новые регламенты позволят им производить свой продукт дешевле и называть его «новыми сортами пива».

Мне кажется, что это решение невыгодно ни отрасли, ни потребителям. Впрочем, думаю, что потребители через некоторое время разберутся — и вернутся к тому напитку, который является пивом не только по названию», — отметил Дробиз.