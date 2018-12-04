Вашингтон, 4 декабря, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Пьер Боннар. Кофе. 1915

Учёные провели эксперименты на мышах с болезнью Паркинсона, которым добавляли в пищу кофеин, а также эйкозанил-5-гидрокситриптамид. Через некоторое время у них было обнаружено облегчение в поведенческих симптомах.

Как предполагают авторы, оба эти компонента кофе действуют через разные механизмы на одну и ту же мишень — фермент, который препятствует накоплению синуклеина.

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