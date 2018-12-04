Москва, 4 декабря, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В РФ снижается доля стоимости жилья, которое люди могут оплатить, когда берут ипотеку, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ растёт количество выданных ипотечных кредитов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Ипотечный кредит — это не то, что люди берут от отчаяния, и не то, что они берут, потому что устали экономить, — сказал Делягин. — Это принципиальное отличие ипотеки от потребительского кредита. Когда растёт потребительское кредитование, это плохо и опасно и это признак падения уровня жизни. Когда растёт ипотечное кредитование, это, наоборот, признак улучшения жизни. При этом у нас ещё и выросла средняя величина одного ипотечного кредита».

Здесь, однако, Делягин призвал обратить внимание на некоторые немаловажные детали.

«У нас молодёжь малообеспеченная, поэтому снижается доля стоимости жилья, которое люди могут оплатить, когда берут ипотеку, — сказал Делягин. — По-хорошему должен быть первоначальный взнос, и он должен быть ощутим, просто чтобы показать, что у человека есть деньги и есть способности копить и так далее. У нас эта доля снижается. У молодёжи, которая выходит на рынок ипотеки, денег меньше, сбережений нет, а родители им помочь могут в меньшей степени, чем раньше. И поэтому эта доля снижается. Соответственно, растёт сумма ипотеки. Ещё один фактор — нам объявили о росте НДС, о волне роста цен, и все думают, что этот рост издержек может сказаться на стоимости жилья и ипотека вырастет. Кроме того, у нас обсуждалось повышение процентной ставки Банка России».

Последнее, как выразился экономист, «очень здорово напугало народ», и стало понятно, что повышение процентной ставки выразится в удорожании ипотеки.

«Соответственно, люди, которые, может быть, взяли бы ипотеку в начале 2019 года, решили сделать это пораньше», — объяснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ за январь-октябрь 2018 гада банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и +58,2% в денежном. В октябре был поставлен рекорд по выдаче ипотеки. За месяц выдано 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд руб. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года, тогда было выдано ипотечных кредитов на сумму 290,5 млрд руб.