Москва, 4 декабря, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о новых правилах ответственности застройщиков за убытки, причиненные дольщикам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

В частности, правительство предлагает дополнить закон нормами о том, что застройщики будут самостоятельно определять размер платежей по каждому объекту строительства, исходя из расчетной суммы объекта. За счет этого удастся повысить контроль за целевым использованием средств дольщиков, уверены в правительстве.

Правительство также предлагает изменить форму ответственности застройщиков за убытки, которые они нанесли гражданам-участникам долевого строительства. Сегодня застройщики в случае нанесения вреда дольщикам несут солидарную ответственность, которая предполагает равную долю ответственности группы должников. То есть, дольщики могли обращаться ко всем представителям застройщика сразу, то есть ответственность может применяться к широкому кругу лиц. Это увеличивает риски криминализации отрасли — например, недобросовестные застройщики нередко прибегают к привлечению фиктивных или номинальных руководителей или акционеров, чтобы ответственность несли они, отмечают в правительстве.

Кроме того, солидарная ответственность контролирующих лиц также противоречит базовым нормам Гражданского кодекса об ответственности юрлиц, отмечаю авторы законопроекта. Поэтому в правительстве предлагают установить субсидиарную ответственность застройщиков за убытки, причиненные дольщикам. В таком случае право взыскания неполученного долга может распространяться на третьи лица, если застройщик будет не в состоянии выплатить нанесенный ущерб. Другими словами, это дополнительная ответственность для поручителя застройщика. Однако дольщики смогут обратиться к ним только в случае, если контролирующие лица не в состоянии выплатить долг.