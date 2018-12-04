Астана, 4 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. 4360 человек в возрасте 15−19 лет по всему Казахстану приняли участие в исследовании, проведенном Центром изучения общественного мнения. Половина опрошенных — девушки. 91% участников исследования не осведомлены о ВИЧ в достаточной степени, сообщила руководитель отдела анализа и обработки данных Центра изучения общественного мнения Айжан Шабденова.

anqa Красная ленточка — символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

73,5% молодых людей в возрасте 15−19 лет не знают, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ. Проходили обследование за последний год только 10% опрошенных. 82,5% не обследовались никогда. А 91,6% тех, что проходили обследование, не интересовались результатами, заявила Шабденова на пресс-конференции во вторник.

На стандартные пять вопросов о ВИЧ/СПИД, по ее словам, правильно ответили лишь 9,1% респондентов.

При этом, по данным генерального директора казахстанского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Бауыржана Байсеркина, в 2018 году зарегистрировано более 30 случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди молодежи в возрасте 15−19 лет.

«Это количество — это 1% от общего количества всех выявленных случаев в этом году», — сказал он.

По словам Байсеркина, в 2017 году зарегистрировано более 700 случаев инфекций, передающихся половым путем у подростков 15−19 лет. 17% из них — это сифилис, 44% — гонорея.

Согласно исследованию, около трети молодежи в возрасте 15−19 лет имеет опыт половой жизни, при этом около 44,1% имели более одного партнера. Каждый пятый молодой человек не пользуется контрацептивами. Опыт беременности был у 16,7% респонденток. У большинства беременность закончилась родами, но 22% от забеременевших сделали аборт, у 16% случился выкидыш, 2% признались, что делали аборт на дому.

«Если говорить о подростковых родах в Казахстане, то уже официальная статистика, которую мы видим — 36 случаев на 1000 девушек в возрасте 15−19 лет. Это в шесть раз выше, чем в странах ОЭСР. В Корее этот показатель равен двум. В Швейцарии — четырем», — сообщил исполнительный представитель Фонда ООН в области народонаселения UNFPA Раимбек Сисемалиев.

Напомним, минздрав Казахстана считает возможным разрешить 16-летним девушкам прерывать беременность без согласия родителей.

«Удостоверения личности подростки получают с 16 лет и, соответственно, с 16 лет могли бы самостоятельно принимать решения по допуску к медуслугам», — прокомментировала предложение вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев отметил, что автором идеи является Фонд ООН в области народонаселения. И в большинстве стран Европы аборты проводятся без разрешения родителей с 16 лет, в России — с 15 лет, в Австрии, Грузии и Украине — с 14 лет.