Москва, 4 декабря, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Республики Северного Кавказа являются особенно уязвимыми для заинтересованных в дестабилизации обстановки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания.

Северный Кавказ

«Сегодняшняя ситуация в сфере межэтнических отношений осложняется как политическим и экономическим давлением со стороны Запада, так и неконтролируемой миграцией, распространением международного терроризма. В этом отношении республики Северного Кавказа являются особенно уязвимыми для проникновения и активизации деятельности международных террористических организаций, напрямую заинтересованных в дестабилизации обстановки», — сказал Газзаев.

Он напомнил, что этим проблемам было посвящено недавнее заседание Национального антитеррористического комитета в Махачкале, которое провел директор ФСБ Александр Бортников.

«Тем самым пытаются спровоцировать напряженность в регионе, избирая в качестве целей терактов объекты религиозного назначения», — отметил парламентарий.

По его мнению, одной из фундаментальных причин сохранения высокого конфликтного потенциала в регионе являются причины экономического характера. «Северный Кавказ, обладающий огромным потенциалом, сегодня является одним из самых депрессивных регионов страны. Доля дотаций из федерального бюджета в республиках доходит до 70%», — указал депутат.

Речь идет о Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.