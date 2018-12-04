Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Около 303 млн рублей потянут из бюджета Ростовской области автотранспортные перевозки донских чиновников. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Большой начальник в «членовозе»

Заказчиком выступает министерство транспорта региона. Как и в течение последних лет, исполнитель госконтракта должен будет предоставить 190 легковых машин, четыре автобуса, один микроавтобус, а также автомобиль «Лаборатория» и цельнометаллический фургон. Срок оказания услуг — с 1 января 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

Рабочий день водителей по-прежнему не нормирован. В случае экстренного вызова автомобиль должен быть подан в течение 20 минут.

ИА REGNUM ранее сообщало, что дорогая аренда автомобилей вызывает вопросы не первый год. Ежегодно автоуслуги донских чиновников обходятся более чем в 300 млн рублей. В 2017 году более 340 млн рублей из средств региональной казны было потрачено на обслуживание и ремонт машин.

Стоит отметить, что единственным участником и победителем аукциона на оказание автотранспортных услуг донским чиновникам ежегодно становится Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области. 100% акций этой структуры принадлежит заказчику — региональному министерству транспорта.

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