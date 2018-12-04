Москва, 4 декабря, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает недопустимым заигрывания с Японией по поводу Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

«Попытка залезть на эти острова вместе с американцами означает перекрыть пролив для наших судов, сделать Охотское море не внутренним, а внешним, присосаться к огромным ресурсам, которые там есть, и нарушить полностью, дестабилизировать военно-политическую обстановку», — сказал Зюганов.

В этой связи заигрывание некоторых членов правительства РФ с руководством Японии депутат Госдумы считает «совершенно недопустимым».