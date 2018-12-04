Вена, 4 декабря, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Франция стала «желтой». Распространится ли эта «желтая ярость» на всю Европу? Таким вопросом задается австрийская газета Kronen Zeitung 4 декабря и дает свою картину парижских протестов.

Ввласенко Горячий протест

С середины ноября массовые демонстрации или уличные баррикады держат Францию в напряжении. В минувшие выходные, 1−2 декабря, протесты «желтых жилетов» в Париже привели к самым серьезным беспорядкам за последние десятилетия.

Несмотря на насилие, подавляющее большинство граждан Франции считают протесты легитимными. В выходные пожарные и полицейские проявили солидарность с демонстрантами.

Протест превращается в экспортный хит: уличные блокады и демонстрации уже видны в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии. Бедное население Евросоюза борется с подобными проблемами во многих странах, поэтому «желтая ярость» может распространиться, если правительства не отреагируют своевременно. Но пока что все взгляды прикованы к Франции.

«То, каким образом президент Франции Эммануэль Макрон переживет этот кризис, будет иметь серьезные последствия для Франции и Европы», — написала британская газета Times 3 декабря.

Это действительно сложная ситуация для все более непопулярного президента: с одной стороны, он хочет придерживаться своей политики высокого налогообложения выбросов углекислого газа, чтобы его страна осуществила переход на альтернативные энергетические источники в борьбе с изменением климата. С другой стороны, он должен отреагировать на протест «желтых жилетов».

Игра на время — плохой выбор, тем более что это на руку оппозиции. Появившаяся в социальных сетях волна протеста была подхвачена политиками правого и левого лагеря.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен перед лицом серьезного кризиса призвала к внеочередным выборам. Она не скрывает своей поддержки протестующих и сталкивается с обвинениями со стороны правительства в подстрекательстве к насилию. Ле Пен отрицает это и говорит, что правительство само по себе дает достаточные основания для столь высокого потенциала насилия. Она требует отмены запланированного увеличения налогов.

Левый политик Жан-Люк Меланшон пишет о «самой прогрессивной форме массовой акции в стране», которая может проложить путь к революции. Помимо ненависти к «президенту богачей» Макрону, «желтых жилетов» из разных слоев общества объединяет ненависть к высокомерию начальников.

Масштабы народного гнева неуклонно растут. Более 260 человек по всей стране получили ранения в выходные, а в Париже происходил хаос. Полиция арестовала около 400 подозреваемых, 140 человек предстали перед судом. По данным МВД Франции, в демонстрациях приняли участие 136 тыс. человек. Это был третий день общенационального протеста, и он же привел к третьему смертельному инциденту.

По данным МВД, в первые выходные протеста в середине ноября приняли участие 282 тыс. человек, спустя неделю — 106 тыс. В то время как число рядовых участников падает, растет число сторонников насилия, как из левого, так и из правого лагерей. Помимо нападений на здания, автомобили, достопримечательности и полицию, в минувшие выходные имели место столкновения между двумя этими группами.

Эммануэль Макрон составил впечатление о разрушениях в Париже. Вернувшись с саммита «большой двадцатки», он посетил Триумфальную арку, где демонстранты скандировали «триумф желтых жилетов» и «Макрон, уходи!» Ущерб имуществу оценивается в сотни тысяч евро.

Макрон подчеркнул, что не приемлет насилия, и все мятежники будут привлечены к ответственности, однако его правительство по-прежнему намерено провести переговоры с протестующими. Первое предложение об экологических налогах «жилеты» отвергли. Что власти могут предложить им еще, пока не ясно.

Между тем в правительстве появляются первые сочувствующие демонстрантам. Министр экономики Брюно Ле Мэр призвал к дальнейшему сокращению налогов для успокоения протестующих. Как власти могут совместить несовместимое — снизить налоги и сохранить приверженность реформам, Ле Мэру еще предстоит объяснить.

Пресс-секретарь правительства Бенжамин Гриво заявил прессе, что «одного маленького жеста» в сторону протестующих недостаточно, речь идет о структурных проблемах. Очевидно, правительство признало серьезность ситуации, однако ситуация продолжает усугубляться.

3 декабря представители жилетов заявили, что отказываются от запланированной встречи с правительством «из соображений безопасности». Они намерены не отступать от своей жесткой линии.