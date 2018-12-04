Рига, 4 декабря, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Рыбоперерабатывающее предприятие Brīvais vilnis, которое является одним из крупнейших производителей шпрот в Латвии, по-прежнему несет убытки из-за запрета на поставки продукции в Российскую Федерацию в связи с действующим эмбарго. Об этом сообщает Laukos.

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По данным портала, потери компании за первые девять месяцев текущего года составили 435 662 евро, тогда как за аналогичный период прошлого года убытки составляли 679 693 евро.

При этом оборот предприятия за 9 месяцев 2018 г. составил более 5,1 млн евро, увеличившись на 9,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отмечается, что руководство предприятия Brīvais vilnis объясняет убытки высокой конкуренцией и низкой активностью рынка. В компании также подчеркивают, что российское эмбарго до сих пор оказывает негативное влияние на предприятие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор в июне 2015 года запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

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