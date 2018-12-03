Кишинёв, 4 декабря, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Либеральная партия Молдавии сменила лидера: вместо возглавлявшего партию в течение 20 лет Михая Гимпу председателем стал его племянник — бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Как передает ИА REGNUM, Гимпу стал почетным председателем партии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

В Либеральной партии заявили, что продолжат выступать за объединение с Румынией и сделают все, чтобы не пустить к власти пророссийские политические силы.

Новый лидер либералов Дорин Киртоакэ, отметим, является обвиняемым по делу о коррупции в мэрии Кишинева.