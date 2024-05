Лондон, 4 декабря, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Композиция This is America американского рэпера Childish Gambino заняла первую строчку рейтинга из ста лучших песен 2018 года по версии The Guardian.

NASA Рэпер Дональд Гловер (Childish Gambino)

Отмечается, что рейтинг был составлен на основании опроса 50 экспертов, сотрудничающих с изданием. Вторую строчку рейтинга заняла исполнительница Жанель Монэ с песней Make Me Feel.

Третье место досталось песне No Tears Left to Cry американской певицы Арианы Гранде. Четвертое место получила песня Honey шведской поп-исполнительницы Робин, а на пятой строчке рейтинга оказалась композиция Girlfriend французской певицы Christine and the Queens.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня журнал Rolling Stone составил список из 100 лучших песен XXI века. Первую строчку в этом рейтинге заняла песня Crazy in Love американской певицы Бейонсе.