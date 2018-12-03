Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал неделю торгов после саммита G20 в Буэнос-Айресе в «зеленой зоне», 3 декабря передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 241,11 пункта (0,94%), до 25 779,57 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 30,33 пункта (1,10%), на уровне 2790,50 пункта. Индекс Nasdaq вырос на открытии рынка на 155,59 пункта (2,12%), до 7486,13 пункта.

Инвесторы оптимистично настроены в отношении разрешения китайско-американских торговых споров после заявлений президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

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