Вильнюс, 3 декабря, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 3 декабря, отверг критику президента Дали Грибаускайте в адрес главы парламентской комиссии, которая расследует обстоятельства экономического кризиса 2008−2009 годов, Стасиса Якелюнаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

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Грибаускайте ранее неоднократно критично отзывалась о самом расследовании, а в последний раз раскритиковала Якелюнаса за его слова о том, что в литовском банковском секторе монопольное положение занимает шведский капитал, что само по себе является угрозой для страны, а это продемонстрировали события десятилетней давности, когда во время кризиса скандинавские материнские банки стали массово выводить из Литвы капитал.

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«Господин Якелюнас и комиссия, которая расследует кризис десятилетней давности и тот ущерб, который был нанесён, копается или приближается к тем ответственным лицам, которые принимали решения. Я и сегодня могу повторить, что около 500 млн евро ежегодно тратится на обслуживание и администрирование долга. Не возврат, а только администрирование. Куда деньги ушли, под какие проценты одалживали, из-за чего это было сделано? Кто от этого разбогател? Эти вопросы вызывают нервозную реакцию», — сказал Сквернялис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва во время экономического кризиса отказалась брать кредиты в МВФ под относительно низкие проценты, но одолжила на международных рынках под высокие проценты. Правительство тех лет выпустило ценные бумаги, которые, в том числе, выкупала президент Даля Грибаускайте, что, из-за высоких процентов, принесло ей большую прибыль.

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