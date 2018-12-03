Ташкент, 3 декабря, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам науки и образования Геннадий Онищенко провел встречу с российскими соотечественниками в Ташкенте, основной темой мероприятия являлись вопросы взаимодействия в сфере образования и сохранения русского языка в целом.

Иван Шилов ИА REGNUM МакДональдс

Руководитель российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика проинформировал гостя, что только за последние четыре года по линии Федерального агентства «Россотрудничество» в российские вузы поступили 25 тысяч молодых людей из Узбекистана, интерес к образованию в Российской Федерации среди молодежи из Узбекистана неуклонно растет с каждым годом.

Вместе с этим со стороны соотечественников прозвучали голоса, что российская сторона и правительство в частности прилагает недостаточные усилия для того, чтобы русский язык прочно вошел в жизнь Узбекистана.

Так, бывший вице-премьер правительства Узбекистана, который сегодня руководит республиканским татарско-башкирским национальным культурным центром, Рим Гиниатулин посетовал, что отношение к трудовым мигрантам в России, как со стороны государственных структур, так и со стороны населения, оставляет желать лучшего.

«Мигранты, которые, поработав в России и столкнувшись с различными проблемами, начиная от трудностей с регистрацией до неприязненного отношения, вернувшись на родину, не будут хорошо отзываться об этой стране. Однако наши мигранты, количество которых ежегодно составляет более 3,5 миллионов человек, являются той «мягкой силой», которая может оказывать существенное влияние и на желание местного населения с симпатией относится к России и к русскому языку в целом», — сказал Гиниятулин.

В этой связи Гиниятулин призвал российскую сторону упорядочить миграционные правила с тем, чтобы у узбекских мигрантов не возникало с первых шагов негативного восприятия России.

Другой участник мероприятия, руководитель одного из крупнейших производственных предприятий Узбекистана АО «Средазцветметэнерго» Михаил Костецкий указал, что сегодня в Узбекистане среди молодежи начинает превалировать английский язык.

«Много специалистов в производственной сфере, которые хорошо знают английский язык, но не знают русского. Эти специалисты в своей работе отдают предпочтение оборудованию англоязычных стран, соответственно страдает экспортный потенциал России, так как англоязычные эксперты склонны выбирать то, что им ближе», — отметил Костецкий.

Председатель комитета Общественного Совета города Ташкента по международным связям Абу-Али Ниязматов отметил, что в столице Узбекистана ежегодно родители узбекских дошколят штурмуют школы с русским языком обучения, считая их более качественными.

«Качественность школьного образования на русском языке объясняется тем, что на русском больше школьной литературы, других источников, в том время как на узбекском языке качественной обучающей литературы пока в разы меньше», отметил Ниязматов.

Соответственно, отметил он, и преподаватели, которые учились на русском языке, имеют более высокую квалификацию по сравнению с теми коллегами, которые проходили обучение на узбекском языке.

«Большую путаницу в образование на узбекском языке внес переход узбекского алфавита с кириллицы на латиницу. Переход произошел, а полнообъёмной обучающей литературы на латинице нет», — подчеркнул Ниязматов.

«У населения есть потребность в обучении на русском языке, целесообразным для российской стороны, в целях сохранения русского языка в Узбекистане, а также учитывая союзнический и стратегический характер двусторонних отношений, является вопрос финансирования проектов по дополнительному открытию в республике школ с русским языком обучения», — отметил он.

В свою очередь Геннадий Онищенко рассказал присутствующим, что сам является человеком, родившимся и выросшим в Ферганской долине, на территории современной Киргизии. Онищенко рассказал соотечественникам о своем становлении в среднеазиатском регионе, о своих симпатиях к краю, который его вскормил и взрастил.

«На все проблемы в вашем регионе я смотрю среднеазиатским взглядом, не российским», — сказал парламентарий.

Он согласился, что проблемы с сохранением и распространением русского языка в Узбекистане существуют, и об этом стоит задуматься.

Говоря о тлетворном влиянии западных стран на молодежь, Онищенко указал, что интернет может оказывать деструктивное влияние на молодежь. В качестве примера он привел студентку МГУ Варвару Караулову, «коренную москвичку из интеллигентной семьи, которой промыли в интернете мозги и вовлекли в деятельность экстремистской организации». «Я бы вообще запретил интернет», — сказал Онищенко.

Он также сказал, что сеть Макдональдс травит население России. «Я как врач знаю, из каких компонентов готовят еду в этой сети быстрого питания. Это просто отрава», — подчеркнул экс-главный санитарный врач России.

После встречи с соотечественниками российский гость возложил цветы на ташкентском мемориальном Волгоградском кладбище, посетил Свято-Успенский собор Русской православной церкви, провел встречу в Государственном комитете республики по экологии и охране окружающей среды.