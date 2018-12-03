Чунцин, Китай, 3 декабря, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Киберспортсмен Карло Палад с ником Kuku из команды TNC Predator может стать причиной отмены турнира по Dota 2 в Китае. Игрока обвиняют в расизме, и организаторы турнира не могут обещать безопасности спортсмена на турнире, сообщается в Twitter-аккаунте команды TNC Predator.

designducky Турнир по Dota 2

Палад не получил официально запрета на участие в соревновании. Но сообщается, что власти города Чунцин могут отменить само мероприятие, если филиппинский геймер захочет участвовать в нём. Ранее игрок опубликовал публичное извинение и попросил дать ему второй шанс, однако руководство чемпионата никак на это не отреагировало.

Дело в том, что ещё в прошлом месяце Палад использовал расистский термин в отношении одной из китайских команд. Руководство команды TNC Predator сообщило, что лишит геймера половины заработка от победы на чемпионате Kuala Lumpur Major. Известно, что деньги пойдут благотворительность.

Напомним, что скандал начался с высказывания игрока Ролена Онга с ником Skemberlu в адрес китайских спортсменов. В одном из матчей он написал в общий чат фразу «GL chingchong». Выражением «chingchong» обычно передразнивают китайскую речь, и оно считается неуважительным и расистким. Игрок сразу же извинился за свой поступок, а руководство команды обещало наказать его крупным штрафом. Уже после этого инцидента Карло Палад повторил оскорбительную фразу в одном из публичных матчей.