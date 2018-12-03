Москва, 3 декабря, 2018, 15:03 — ИА Регнум. К настоящему времени курортный сбор принёс в казну Ставропольского края 164 млн рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 3 декабря заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выступая на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы сегодня собрали 164 млн рублей, осталось два месяца, ещё ноябрь не подведён и декабрь, — отметил глава региона. — В целом мы надеялись 184 млн рублей собрать за 2018 год. Этой цифры мы достигнем. Отрадно, что ежемесячно собираемость курортного сбора вырастает на 1,5−2 млн в месяц».

По словам Владимирова, эти средства направлены на возведение курортных объектов в Пятигорске и Ессентуках.

«В Ессентуках Курортный бульвар заканчивают строить, и в Пятигорске заканчивается строительство объектов, — сказал Владимиров. — Сдача объектов в Кисловодске будет перенесена на начало года, январь-февраль мы будем запускать сквер Медиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора был принят Госдумой в 2017 году. Сбор действует на Кубани, в Ставропольском и Алтайском краях. На Кубани курортный сбор планировали ввести с 1 мая, но в связи с чемпионатом мира по футболу дата была перенесена.