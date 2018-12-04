Москва, 4 декабря, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Там, где речь идет о безопасности, бизнесу оказывается мало места, — печальное подтверждение этому факту россияне получали уже неоднократно. И вот один из важнейших вопросов для развития морского транспорта в России — лоцманский сектор, обеспечивающий безопасность мореплавания, — оказывается сегодня в тяжелом положении. Какие проблемы одолели российских лоцманов и где находится выход из опасной ситуации, пишет редактор ИА REGNUM Ольга Зенькович.

Rosmorport.ru Лоцманский катер подходит к судну

Преодоление тяжелого наследства перестройки, затеянной ради взятия России под внешний контроль, коснулось и водных транспортных артерий России. Объем грузоперевозок растет, и в настоящее время грузооборот 67 российских портов превысил 1 млрд тонн в год, а через 5 лет запланировано увеличить его еще на треть. Но чем выше уровень развития и интенсивность перевозок, тем большие требования возникают к безопасности судоходства и окружающей среды.

Ни та, ни другая задача не решаются без развитого института лоцманства, настоящих профессионалов, способных осуществлять проводку судов, в том числе и в сложных условиях, обеспечивая безопасность мореплавания как часть общенациональной безопасности. В мире лоцманский сектор не является рыночным, но Россия имеет здесь исключение, доставшееся ей от периода служения «невидимой руке рынка». Как характеризует создавшееся положение Совет Межрегионального союза лоцманов России?

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