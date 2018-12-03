Абакан, 3 декабря, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В Хакасии шахтёры ликвидированных угледобывающих компаний (ОАО «Шахта Енисейская», ОАО «Шахта Хакасская», ООО «Абаканская горная компания») уже почти 10 лет продолжают добиваться выплаты задолженности по заработной плате и получения пайкового угля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

R-19.ru Глава Хакасии встретился с шахтёрами

Люди неоднократно устраивали акции протеста, выходили на забастовки. На сегодняшний день долг по зарплате составляет порядка 40 млн рублей. Инициативная группа шахтёров обратилась к новым властям Хакасии.

Уточняется, что глава региона Валентин Коновалов встретился с шахтёрами 3 декабря. По итогам встречи стало известно, что специалисты правительства совместно с министерством по делам юстиции и региональной безопасности должны помочь шахтёрам организовать постоянную юридическую помощь. Коновалов же подчеркнул, что можно попытаться закрыть долги с помощью действующих угольных разрезов — в рамках заключения социальных соглашений с угледобывающими предприятиями Хакасии.

«Работу по вашему вопросу будем проводить поступательно, и решать его при помощи ваших коллег, действующих угольных разрезов», — заявил глава Хакасии.

Ответственным за решение этого вопроса стал исполняющий обязанности первого заместителя главы Хакасии Андрей Асочаков. Кроме того, работу будет проводить республиканское минтруда. В частности — уточнять размер оставшейся задолженности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы Хакасии 11 ноября. Его имя было в бюллетенях единственным, так как остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой почти 10 лет, снялись с выборов. В итоге Коновалов получил в свою поддержку 57,57% голосов «за». 15 ноября он вступил в должность главы региона.

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