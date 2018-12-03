Нарьян-Мар, 3 декабря, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Незаконный сбор пуха из гнезд обыкновенной гаги и белощекой казарки выявили на территории природного заказника в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой обнародованы на сайте ведомства.

(сс) Fred.leviez Гага

«Злоумышленники (четыре человека) … в течение двух недель выезжали в природоохранную зону и собирали пух из нескольких тысяч гнезд гаги и белощекой казарки», — рассказала Волк.

По ее словам, подозреваемые, прибывшие с образцами пуха в город Нарьян-Мар, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже у мужчин было изъято 130 кг пуха.

По данному факту было возбуждено дело по статье 262 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба от действий подозреваемых превысила 15 млн рублей.

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