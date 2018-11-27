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В Карачаево-Черкесии задержаны 10 браконьеров из соседних республик

Происшествия

Нарушители убили двух косуль

Черкесск, 27 ноября 2018, 16:30 — REGNUM  Десять охотников задержаны в Карачаево-Черкесии за отстрел косуль без разрешения на добычу этого вида животного. Все задержанные являются жителями соседних регионов, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе МВД по КЧР.

Правоохранители застигли нарушителей в урочище Щелканка Урупского района в момент, когда они разделывали туши двух косуль. У задержанных изъяли все 10 единиц огнестрельного оружия и машину «ЗИЛ-131». После проведения экспертизы будет установлено, из чьего именно оружия были затрелены животные.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконная охота».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Зауралье было установлено 16 фактов убийства косуль всего за одну неделю. А в заповеднике «Шавлинский» на Алтае в сентябре 2017 года в браконьерской охоте на козерогов участвовали несколько чиновников.

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Браконьерство
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