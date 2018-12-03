Москва, 3 декабря, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли решение подобрать альтернативную площадку для размещения фондохранилища театральных декораций и реквизита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница, один из членов инициативной группы Алёна Складковская. Она отметила, что соответствующий ответ департамента городского имущества города Москвы был направлен на обращение руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

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«На Ваше обращение сообщаю, что департаментом городского имущества города Москвы взамен земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Остафьевская, Южное Бутово, комплекс «Г» для размещения фондохранилища театральных декораций и реквизита будет подобран другой земельный участок», — говорится в тексте документа.

Напомним, встреча с главой департамента культуры была организована при помощи депутата Московской городской думы Людмилы Гусевой («Единая Россия») 30 ноября. Сейчас местные жители продолжают внимательно следить за планами столичной мэрии по размещению объектов в зоне жилых домов: например, известно о планах строительства огромного Транспортного-пересадочного узла на станции метро «Бульвар адмирала Ушакова».

«В протесте участвовали все жители, позиция была правильная, активная, действовали строго в рамках закона. Сейчас там также разрытое поле, стоят бытовки, информационный стенд, никто ничего не забирает, но и не работает», — подчеркнула Алёна Складковская.

Как сообщало ИА REGNUM, жители района Южное Бутово в Москве собирают подписи против проекта по строительству крупного торгового комплекса.

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