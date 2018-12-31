Москва, 1 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает ИА REGNUM.

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Основные показатели госсметы рассчитаны на основе социально-экономического прогноза Минэкономразвития. Так, в частности, предполагается, что среднегодовая цена одного барреля нефти марки Urals в наступившем 2019 году составит 63,4 доллара за баррель. При этом, по расчетам правительства, средняя стоимость одного доллара окажется на уровне 63,9 рублей за доллар.

Закон о федеральном бюджете 2019 года предполагает, что инфляция по итогам года выйдет за рамки целевого показателя в 4%. В прогнозе Минэкономразвития она ускорится до 4,3%, однако уже при рассмотрении документа в Госдуме и правительство, и Центробанк отмечали, что в первой половине 2019 года инфляция достигнет 5−5,5%. Одной из причин повышения показателя станет повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Общий объем ВВП страны в 2019 году достигнет 105,82 трлн рублей. При этом рост экономики замедлится до 1,3%. Однако это не помешает обеспечить профицит госказны — появившиеся средства уйдут в резерв и пополнят Фонд национального благосостояния.

Так, доходы превысят расходы на 1,932 трлн рублей и составят 19,969 трлн рублей. Расходы при этом составят 18,037 трлн рублей.

Основная статья расходов в 2019 году — реализация госпрограмм по социальной политике. На это направление в бюджете 2019 года выделено 4,873 трлн рублей. Еще 2,525 трлн рублей отправятся на развитие национальной экономики. Чуть меньше — 2,382 трлн рублей — государство потратит на «оборонку». Примерно такую же сумму, 2,272 трлн рублей, получат регионы для поддержки сбалансированности бюджетов и реализации национальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие РФ.