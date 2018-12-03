Биробиджан, 3 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В Еврейской АО ждут банкротств поселений, целых муниципалитетов, а в недалёкой перспективе — всей области. Доходы бюджета региона с населением 166 тыс. 140 человек в 2019 году запланированы на уровне 10 млрд 247 млн рублей. Расходы — на 73 млн рублей больше. От «щедрот» федерального центра ЕАО перепало чуть меньше миллиарда рублей. Администрации поселений давно превратились в собесы: денег нет и держаться уже невозможно. Орда ненужных и неэффективных чиновников доедает скудный бюджет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

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В ходе обсуждения бюджета ЕАО на 2019 год в Закдуме области неожиданно взбунтовались муниципалитеты. Точнее — их представители. Такое случилось в ЕАО впервые.

Глава Облученского района Виктор Орёл был более чем эмоционален.

«Три года, как Фонд муниципальных образований не пересматривался! Он был на уровне 300 млн рублей. А в этом году добавили 100 млн. Это фактически не решает никаких проблем. И скоро мы получим обанкротившийся поселок Бира. И Облученский район скоро у нас будет банкротом! Мне могут возразить, что такая ситуация, что нет денег. Согласен, да, денег нет! Но когда нет денег, нужно принимать какие-то решения! Где найти? Как сэкономить? Как эту проблему решить? Я не первый год говорю: уважаемые депутаты, направьте действия правительства в нужное русло, пусть оно займётся тем, чем должно заниматься!» — привело слова Виктора ОрлаИА «Набат».

По словам главы Облученского района, администрации многих поселений в ЕАО давно превратились в собесы — они требуют финансирования, но абсолютно неэффективны с точки зрения управления территорией.

«Некоторые администрации поселений давно превратились в собесы. Люди в них работают без денег, никакие проблемы не решаются. Ни дорог, ни котельных, ничего! Вот мы просто содержим главу и нескольких чиновников и считаем, что это хорошо. Я считаю, что это плохо! Давайте же вернёмся к вопросу о ликвидации, об объединении поселений! Мы сегодня на ненужных чиновников тратим такие деньги огромные! В скольких таких поселениях зарплаты у глав побольше, чем у зампреда правительства области?! В некоторых поселениях тарифные ставки специалистов выше, чем в правительстве области! И мы на это не хотим смотреть, не хотим влиять», — добавил глава Облученского района ЕАО.

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Депутат Облдумы Владимир Фишман (КПРФ) предложил обратиться в Москву, в правительство РФ с просьбой об оказании финансовой поддержки региону, который стремительно погружается в долговую трясину и нищету.

«Я согласен с предложением главы Облученского района по поводу пересмотра зарплат глав поселений. Действительно — в бюджете пусто, ни на что денег нет, а чиновник сидит, 100 тыс. рублей получает и ничего не делает. Если же говорить о более серьёзных проблемах, то с каждым годом становится всё хуже и хуже. Область банкротится. Нужно собраться, подготовить письмо в Москву с требованием о выделении финансирования. Если этого не сделать — мы уничтожим область», — убеждён депутат.

«Нашей области нужна серьёзная помощь от федерального центра, а не какой-то голый «Дальневосточный гектар»! Федеральный бюджет это позволяет, он принят с профицитом в 2 трлн рублей. Но эти деньги не работают на страну, а уходят в офшоры! Это надо прекращать», — поддержал коллегу депутат Сергей Тонких.

Предложение умерить аппетиты муниципальных чиновников, «доедающих» остатки скудного областного бюджета, поддержал и депутат Владимир Дудин (СР):

«Механически исполнили норму 131 ФЗ, отчитались и успокоились. Сначала сделали, а потом стали деньги считать!»

Проект областного бюджета поддержали только депутаты от фракции «Единой России».

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев и глава гордумы столицы ЕАО Павел Ворожбит на заседание, где обсуждался бюджет, даже не явились.

Отправят ли власти ЕАО в Москву «высочайшее прошение» об увеличении финансирования — неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО является беднейшим регионом России. Каждый четвертый житель региона официально живёт за чертой бедности. Биробиджанская ТЭЦ очень старая, постоянно выходит из строя, оставляя в мороз тысячи людей без тепла. Инженерные сети коммунального хозяйства региона имеют износ до 80%. У ЕАО нет денег буквально на всё: на медицину, образование, здравоохранение. По мнению экспертов, ЕАО, созданную в 90-е годы на волне всеобщей тяги к независимости, необходимо упразднить и вернуть в лоно прародителя — Хабаровского края, либо присоединить к соседней Амурской области. Как самостоятельный субъект ЕАО нежизнеспособна.