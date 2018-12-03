Москва, 3 декабря, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Современная украинская власть проникнута духом насилия и продолжает планомерно разрушать существовавшее ранее государство, а не управлять им, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

"Совершенно ясно, что пока Бандера будет героем… Там всё проникнуто духом насилия, неправового существования… и твердая убежденность в том, что править нужно с помощью насилия и разделения граждан на свидомых, несвидомых и так далее», — заявил политолог.

По его словам, вся логика существования нынешней Украины укоренена в насилии, а дух его пронизывает все сферы власти, что порождает твердую уверенность правящих кругов в том, что только силой поработив всех несогласных, можно добиться устойчивого господства над населением.

При этом постмайданная украинская власть, получив в руки тяжелое оружие, начала бомбить мирные города, а затем атаковала Украинскую православную церковь Московского патриархата, инициировав, не без помощи заокеанских союзников, процесс предоставления автокефалии раскольникам, что приводит к разрушению единства верующих.

«Украинская церковь Московского патриархата ничем не мешала Порошенко. Она, наоборот, вела себя суперлояльно по отношению к украинскому государству… Для меня лично, например — слишком лояльно. Теперь вы взяли и раскололи на части. Но какая-то часть не будет себя вести, как вела раньше, значит, вы уменьшили свой потенциал, вы оттолкнули от себя часть населения и разрушили институт, который еще как-то позволял вам жить в мире с гражданами… У вас нет стандартной цели управлять существующим государством, вы это государство разрушаете во имя чего-то другого, вот и всё», — заявил эксперт, обращаясь к украинским экспертам.