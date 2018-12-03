Нижний Новгород, 3 декабря, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Дикая история произошла в Нижнем Новгороде — коллекторы, пытаясь истребовать долги женщины, задолжавшей микрофинансовой компании, пришли к её дочерям и, используя «грязные методы», в числе которых угрозы в адрес их маленьких детей, потребовали оплатить задолженность. История была показана по местному телевидению, вызвав резонанс в обществе. После выпуска сюжета СУ СК РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Угроза насилия

«Они нашли меня в социальных сетях, нашли фото моих детей и написали: «А если он сдохнет?» — рассказала одна из сестёр в программе «Кстати».

Оказалось, что мать женщин, с которой они долгие годы не общались, взяла заём на 25 тыс. рублей в микрофинансовой организации, но не отдала его в срок. Задолженность была передана коллекторам, и те потребовали выплаты долга не с самой должницы, а с её дочерей, у которых по двое маленьких детей. Контакты дочерей при оформлении кредита указала сама должница. Сумма долга женщины с процентами — 47 тыс. рублей.

Второй сестре, чьи имена в программе не сообщались, позвонили.

«Вчера звонил молодой человек, разговаривал абсолютно спокойно, представился, но он такие вещи говорил. Он мне обещал повторение ульяновской трагедии здесь у нас, когда пострадал полуторагодовалый ребёнок от действий коллектора. Он кинул зажигательную смесь в дом, и она попала в кроватку к малышу, — рассказала женщина в сюжете. — В этот же день моей сестре сказали, что не обижайтесь, если один из детей у вас пропадёт. Причем сказала женщина, которая звонила из этой же конторы».

При этом ранее женщины уже обращались в правоохранительные органы, но, по их словам, от угроз это не избавило.

После выхода сюжета на местном телеканале СУ СК РФ по Нижегородской области начал доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

История всколыхнула общественность, идёт активное обсуждение ситуации в соцсетях и на местных форумах.

«Это уму непостижимо, чтоб в 21 веке в цивилизованной стране такое происходило…», «Да, волосы дыбом. Как таких людей земля держит?», «У нас всё ещё 90-е…», «Физическая расправа над должниками когда законной стала?», «Страшно вот так остаться один на один с бедой. Мало того, что мать такая досталась (родителей не выбирают), так еще и полиция, которая должна защитить, остается в стороне. К кому идти за помощью в таких случаях? От кого ждать помощи?» — шокированы горожане.

Напомним, ранее в Казани коллекторы стали антигероями другой истории, также связанной с угрозами. Они пришли к ветерану Великой Отечественной войны и угрозами пытались заставить 91-летнего пенсионера оплатить долги за ЖКХ. В адрес инвалида I группы Юрий Величко звучали угрозы «покрошить», применить паяльник.

После того, как история попала в федеральную медиаповестку, была начата доследственная проверка действий коллекторов, глава района получил выговор, а директор управляющей компании, передавший долги пенсионера в коллекторское агентство, был уволен. Задолженность ветерана выплатила мэрия.

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