Киев, 2 декабря, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Украина на уровне политических советников готова обсудить ситуацию в Керченском проливе в нормандском формате. Об этом в интервью France 24 сообщил президент страны Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Мы (власти Украины), безусловно, примем участие во встрече нормандского формата на уровне политических советников», — сказал Порошенко.

По его словам, украинская сторона намерена потребовать от Российской Федерации «открыть» Керченский пролив, а также вернуть задержанных украинских военных и корабли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабли ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу России в Черном море в районе Керченского пролива, были задержаны российскими пограничниками и доставлены в керченский порт.

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