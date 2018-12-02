Москва, 2 декабря, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Фотографии и технические параметры смартфона от компании «Яндекс» преждевременно опубликовал интернет-магазин «М.Видео».

ООО «М.Видео Менеджмент» «М.Видео»

Презентация «Яндекс.Телефона» назначена на 5 декабря, но информация о товаре преждевременно появилась на сайте интернет-магазина.

Смартфон на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 630 будет обладать 4 ГБ оперативной и 65 ГБ постоянной памяти. Диагональ устройства составит 5,65 дюймов. Стоимость — 17 990 рублей.

Приложение к сертификату соответствия показывает, что смартфоны будут производиться на китайских предприятиях Arima Communication и Arima Photovoltaic and Optical Corp.

Напомним, в июле 2018 г. телефон от «Яндекс» был внесён в Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, что разрешило ввоз этих устройств на территорию Евразийского экономического союза.