Абу-Даби, 2 декабря, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на Дубай. ОАЭ

Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта.

Паспорт ОАЭ, дающий возможность безвизового посещения 167 стран, возглавил этот рейтинг.

Вторую и третью строчку поделили паспорта Сингапура и Германии, дающие право на въезд в 166 стран.

Паспорт Российской Федерации занял 38 строчку. Граждане России могут посещать в безвизовом режиме 116 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре вступило в силу решение о взаимной отмене визового режима между Россией и Ямайкой.