Вашингтон, 2 декабря, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Власти Турции должны сделать выбор между Российской Федерацией и странами Запада. Такое заявление сделал новый глава комитета сената Конгресса США по вооружённым силам Джеймс Инхов, который сменил на этом посту умершего Джона Маккейна, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Перед выбором

По словам Инхова, если Турция хочет остаться в американской программе F-35, то ей следует отказаться от получения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Инхов подчеркнул, что Турция является крайне важным партнером для США по военному блоку НАТО, но Анкара должна действовать в соответствии с этим статусом, а не вопреки ему.

«Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия», — сказал сенатор.

Американские военные эксперты опасаются, что при получении от России С-400 Турции так или иначе придется приглашать российских военных специалистов, которые будут должны научить турецких солдат пользоваться этими комплексами. А это, в свою очередь, создает риск того, что турецкая сторона позволит российским военным специалистам испытать радары С-400 против американских истребителей F-35, поставленных Турции в рамках программы.

В итоге все антирадарные свойства новейших и самых дорогих американских истребителей могут быть сведены на нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму в $2,5 млрд. Поставки комплексов начнутся в октябре 2019 года.