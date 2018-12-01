Токио, 1 декабря, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Японские инженеры разработали систему виртуальной реальности, имитирующую физические ощущения во время туристических прогулок. Презентация системы пройдёт на конференции SIGGRAPH Asia 2018 в Токио, предварительные материалы доступны на сайте конференции.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Виртуальная реальность

Система виртуальной и дополненной реальности разработана сотрудниками Токийского столичного университета. Японские разработчики решили не ограничиваться привычным шлемом виртуальной реальности, а дополнили его креслом, осуществляющим стимуляцию мышц ног и плечевого пояса. Также система включает установку, генерирующую нужные запахи.

Инженеры утверждают, что эта система позволит пользователям виртуально посетить несколько туристических объектов, воспроизведя соответствующие ощущения во всем теле.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Google подала заявку на патент моторизированных роликовых ботинок. Компания рассчитывает использовать такие коньки в качестве дополнения к шлемам виртуальной реальности. Идея состоит в том, что коньки будут удерживать человека, перемещающегося в виртуальной реальности, в ограниченном пространстве.