Ханой, 1 декабря, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Вьетнамские теплоэлектростанции столкнулись с нехваткой угля, сообщает издание VNExpress. Поставлять уголь на электростанции разрешено только двум крупным государственным компаниям: NECO и Vinacomin, но они не справляются с растущим спросом.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Так, по заявлению главы теплоэнергетической компании в провинции Куангнинь Ле Зуи Ханя, за год компания Vinacomin поставила на теплоэлектростанцию только 2,6 млн тонн угля, когда требуется на 145−200 тыс. тонн больше. В результате с 17 ноября теплоэлектростанция была вынуждена приостановить работу двух из четырех турбин, в результате чего каждый день теряется 10 млн киловатт/часов. По словам Ле Зуи Ханя, такая ситуация происходит впервые.

С похожей проблемой столкнулась теплоэнергетическая компания в Ниньбине. Генеральный директор компании Чинь Ван Доан заявил, что теплоэлектростанция вынуждена работать на 75% возможных мощностей.

Несмотря на свое негативное воздействие на окружающую среду, уголь остается главным источником электроэнергии, и его роль будет расти. Так, ожидается, что в следующем году 48% электроэнергии Вьетнама будет производиться на угольных ТЭЦ. Соответственно, спрос на уголь будет расти. Если сейчас необходимо производить 40 млн тонн угля в год, то к 2021−2030 гг. этот показатель вырастет до 50−55 млн тонн.