Москва, 1 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Первый телевизор, экран которого изготовлен по технологии «квантовых точек» QLED, представила южнокорейская компания Samsung 29 ноября в Москве.

Цитата из видео «P1190301» пользователя Lawrence Ng.vimeo.com Презентация телевизора Samsung QLED

Новинка Samsung QLED 8K обладает разрешением 33 млн пикселей, что в 16 раз превосходит стандарт Full HD. Полупроводники экрана состоят из квантовых точек, что обеспечивает цветопередачу, близкую к естественной.

Электронная начинка базируется на процессоре Quantum 8K, использующем технологии искусственного интеллекта для оптимизации изображений под формат 8K.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео формата 8K с международной космической станции. Представленный видеоролик содержит кадры с видом Земли с МКС и ходом научных и технических работ на станции.