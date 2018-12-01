Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В меню глав государств на саммите G20 в Аргентине включены аргентинские стейки и краб. Представителям прессы было предложено более скромное меню шведского стола.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Банкетный стол

Для глав государств на G20 предусмотрен банкет, где в меню включены аргентинские стейки рибай с томатным соусом, мороженое или пудинг из молока, яиц и сахара с дульсе де лече (аргентинский вариант варёной сгущёнки) и пирожки эмпанадас, по виду похожие на маленькие чебуреки, передает РИА Новости.

Вечером 30 ноября на банкете в театре «Колон» лидерам государств был предложен краб, а главным блюдом субботы станет ягнёнок, тушёный с фасолью и томатами.

Представителей прессы на саммите угощают немного скромнее, но, тем не менее, в меню шведского стола значится большое количество блюд, среди которых итальянское ризотто, пицца, тушёные овощи и большой выбор сыров и колбас.

Отмечается, что большой интерес у гостей мероприятия вызвало аргентинское вино мальбек, которое в пресс-центре можно налить из автомата самообслуживания, предварительно выбрав на сенсорном экране нужный размер порции

Напомним, что саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе Президент России Владимир Путин прибыл в Аргентинскую Республику 30 ноября. Визит главы РФ продлится два дня.