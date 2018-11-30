Москва, 30 ноября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России утвердил новый предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Новые предельные базовые ставки не предполагают полного отказа от уравнительного ценообразования в системе ОСАГО, а также перехода на индивидуальный тариф для каждого водителя. Однако, по мнению Центробанка, изменения позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Как и ранее, самый высокий коэффициент устанавливается для начинающих и молодых водителей — 1,87. А вот наименьшая граница тарифного коридора устанавливается для водителей, чей возраст превышает 59 лет, а стаж вождения — более трёх лет. Для этой категории коэффициент составляет 0,93.

В целом, данные изменения тарифов ОСАГО делят водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения. Напомним, что ранее категорий было всего четыре.