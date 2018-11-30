Буэнос-Айрес, 30 ноября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп надеется, что ситуация, сложившаяся после инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, будет скорейшим образом урегулирована. Об этом он заявил 30 ноября в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Аргентине.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Глава Белого дома вновь заявил, что Вашингтону «не нравится то, что произошло». «Мы недовольны этим, никто не доволен этим», — сказал он.

Трамп подтвердил, что именно инцидент в Керченском проливе послужил причиной отмены его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, накануне президент США сообщил о решении отменить запланированные на 1 декабря полноформатные переговоры с российским коллегой, намеченные на 1 декабря.

При этом президент США отметил, что «с нетерпением ждёт содержательного саммита», как только эта ситуация вокруг Керченского пролива будет разрешена.