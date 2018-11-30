Москва, 30 ноября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Почти пять миллионов россиян приняли участие в выборе имен для аэропортов. На финише конкурса зафиксирована рекордная активность. Прирост голосов за последние сутки составил 1,153 млн., побив вчерашний рекорд (740 тыс.). До конца голосования остаются считанные часы, и россияне спешат принять участие в выборе имен для аэропортов разными способами. Так, через социальную сеть ВКонтакте за последние сутки проголосовали 305,7 тысяч, это в разы больше, чем в предыдущие дни.

Великиеимена.рф Анкеты для голосования

Прирост голосов по регионам за последние сутки составил:

· Пенза — 124,3 тыс. голосов,

· Минеральные Воды — 123,1 тыс. голосов,

· Хабаровск — 91,6 тыс. голосов,

· Домодедово — 54,4 тыс. голосов,

· Внуково — 52,3 тыс. голосов,

· Горно-Алтайск — 52 тыс. голосов,

· Санкт — Петербург — 46,1 тыс. голосов,

· Симферополь — 43,4 тыс. голосов,

· Нижний Новгород — 39,7 тыс. голосов,

· Новосибирск — 38 тыс. голосов,

· Екатеринбург — 34,3 тыс. голосов,

· Краснодар — 34,1 тыс. голосов,

· Южно-Сахалинск — 33,7 тыс. голосов,

· Калининград — 31,5 тыс. голосов.

В трех регионах произошла смена имен-лидеров:

· в Новом Уренгое имя Ивана Губкина «обошло» имя Сабита Оруджева. Оба кандидата являются знаковыми фигурами для города, который носит неофициальный статус «газовой столицы России»;

· в Екатеринбурге в лидеры вновь вышло имя писателя Павла Бажова, опередив имя промышленника Акинфия Демидова;

· в Красноярске имя певца Дмитрия Хворостовского набирает больше голосов, чем имя художника Василия Сурикова.

Примечательно также, что в Калининграде, где лидирует имя императрицы Елизаветы Петровны, имя ее недавнего конкурента, философа Иммануила Канта переместилось на третье место, а на вторую позицию вышло имя маршала Александра Василевского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг имени Иммануила Канта развернулась одна из самых острых дискуссий конкурса. Это имя было предложено для присвоения аэропорту Храброво и затем вошло в шорт-лист конкурса по итогам соцопросов.

Оппоненты идеи считают, что у Канта нет прав на включение в «Великие имена России», а присвоение его имени аэропорту Калининграда будет означать «германизацию» культурно-исторического бренда территории.

Особенно острым остается конкурирование Пензы и Минеральных Вод за имя Михаила Лермонтова. В обоих регионах имя русского поэта стремительно набирает голоса, очевидно, что прирост обеспечивают не только местные жители, но и сторонние «болельщики».

На данный момент в Минеральных Водах за поэта отдано 252 тысячи голосов, что составляет 87% от общего числа проголосовавших, в Пензе — 247 тысяч голосов, что составляет 84% от проголосовавших.

Благодаря дискуссии вокруг имени Михаила Лермонтова Пенза и Минеральные Воды стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов, обогнав Симферополь.

Текущий рейтинг городов/аэропортов по активности голосования выглядит следующим образом:

1. Пенза — 293,8 тыс. голосов

2. Минеральные воды — 290,6 тыс. голосов

3. Симферополь — 255,3 тыс. голосов

4. Горно-Алтайск — 194,9 тыс. голосов

5. Уфа — 188,7 тыс. голосов

6. Хабаровск — 168,6 тыс. голосов

7. Москва (Домодедово) — 155,6 тыс. голосов

Напомним, что это лишь предварительные итоги. Окончательные результаты финального тура станут известны 4 декабря. Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта.