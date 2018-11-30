Москва, 30 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Академик и нобелевский лауреат Жорес Алферов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил журналистам помощник Алферова.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По его словам, состояние здоровья Алферова резко ухудшилось и он был госпитализирован в одну из больниц управления делами президента РФ. По предварительным данным, у Алферова произошел гипертонический криз.

Академику поставили капельницу и его состояние стабилизировалось.

Ранее источники в РАН сообщили о том, что Алферов был экстренно госпитализирован с диагнозом «инсульт».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алферов является вице-президентом Российской академии наук, а также многих иностранных академий. Он также председательствует в Санкт-Петербургском научном центре РАН и является депутатом Государственной думы.